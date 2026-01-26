scandal într-un apartament din sibiu: un bărbat a ajuns sub control judiciar

Un sibian în vârstă de 47 de ani este cercetat penal și plasat sub control judiciar după ce a fost găsit vinovat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Incidentul a avut loc pe fondul consumului de alcool, în interiorul locuinței agresorului.

Potrivit Poliției Municipiului Sibiu, în seara zilei de 23 ianuarie, în jurul orei 22:03, o femeie a sesizat autoritățile că soțul său, în vârstă de 41 de ani, ar fi fost lovit cu un obiect contondent de către bărbatul de 47 de ani.

Investigațiile au arătat că victima, însoțită de un alt bărbat, s-a deplasat la domiciliul presupusului agresor, unde au consumat împreună alcool. Într-un moment de conflict spontan, pe fondul consumului de alcool, agresorul a lovit victima în zona capului cu un obiect contondent. De asemenea, s-a stabilit că victima i-ar fi aplicat anterior o lovitură de pumn bărbatului de 47 de ani.

După agresiune, persoana vătămată s-a întors la locuința proprie și a apelat SNUAU 112.

În urma probatoriului, la data de 25 ianuarie 2026, bărbatul de 47 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.