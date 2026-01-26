schimbare importantă la sibiu: cabinetul de urgențe stomatologice se mută temporar

Au început lucrările de amenajare a noului spațiu destinat Cabinetului de stomatologie al Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Cabinetul va fi relocat temporar la parterul Secției de Oftalmologie, pe perioada în care Centrul Stomatologic Universitar va fi supus unui amplu proces de reabilitare și eficientizare energetică.

Investiția, estimată la aproximativ 10 milioane de lei, este realizată de Consiliul Județean Sibiu și finanțată din fonduri nerambursabile prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.

Serviciile de urgențe stomatologice vor fi disponibile în noul spațiu începând cu 15 februarie 2026, iar până la această dată ele vor fi asigurate în locația actuală.