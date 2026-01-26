ședință de urgență la școala 21 după bătăile dintre elevi: inspectoratul școlar vrea clarificarea situației

Cazul copilului de 12 ani agresat în mod repetat la Școala Gimnazială nr. 21 din Sibiu intră într-o nouă etapă. După apariția în presă a mai multor articole care semnalează un climat violent în unitatea de învățământ, conducerea școlii a convocat o ședință a Consiliului cu Comisia de violență, programată pentru data de 27 ianuarie.

Potrivit declarațiilor mamei, Trifan Alina, elevul de 12 ani, din clasa a VI-a, ar fi fost agresat în mod repetat de colegi pe parcursul lunii ianuarie. Unul dintre cele mai grave incidente ar fi avut loc pe 20 ianuarie, în jurul orei 18:19, după terminarea cursurilor, când băiatul ar fi fost lovit de alți elevi, incidentul fiind filmat de colegi.

Mama copilului susține că a intrat în posesia filmării abia la câteva zile după incident, după ce imaginile ar fi ajuns inițial la diriginta clasei. Aceasta afirmă că, până în acel moment, nu fusese informată oficial despre existența videoclipului.

Citește și- Încă un caz de violență la Școala 21 din Sibiu: copil de 12 ani, agresat repetat de colegi/ video

Acum, mama elevului, Trifan Alina, afirmă că a fost contactată de diriginta clasei și invitată să se prezinte marți, la ora 16:00, la școală, pentru o discuție oficială în cadrul comisiei.

„La Inspectorat nu am făcut încă sesizare. Urmează mâine dimineață să merg, dar am fost contactată de doamna dirigintă, care mi-a spus să mă prezint mâine la ora 16.00 la școală, la Consiliul cu Comisia de violență. Vor participa dascălii, părinții, directoarea și ISJ Sibiu. Încă sunt scoasă din grupul clasei, deci practic i-am trimis în privat. Tot ce-mi trimite și că miercuri va fi ședința cu părinții va face la 18”, a declarat Trifan Alina pentru Ora de Sibiu.

Citește și- Scandalul de la Școala 21 din Sibiu, continuă. Mama elevului: „Copilul meu a fost pus la zid, iar eu am fost eliminată din grupul clasei”

Mama copilului susține în continuare că situația fiului ei nu s-a îmbunătățit și că, în urma apariției cazului în spațiul public, presiunea asupra copilului ar fi crescut, iar ea ar fi fost exclusă din grupul de comunicare al părinților.

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu confirmă intervenția instituțională

Contactat de Ora de Sibiu, Inspectorul școlar prof. Constantin Dincă, purtător de cuvânt al ISJ Sibiu, confirmă că instituția a fost informată oficial și că au fost depuse două sesizări la nivelul unității de învățământ.

„Am luat legătura cu direcțiunea școlii și va avea loc acea ședință marți. Au fost două sesizări depuse la unitatea de învățământ, pe 23 ianuarie și pe 26 ianuarie”, a declarat inspectorul școlar.

Ședința de marți ar urma să clarifice situația semnalată de părinte, să analizeze imaginile apărute în spațiul public și să stabilească eventuale măsuri pentru prevenirea și combaterea violenței în școală.

Violența, un fenomen recurent la Școala 21

Cazul de la Școala Gimnazială nr. 21 a atras atenția opiniei publice după ce, în ultimele săptămâni, au fost semnalate mai multe incidente violente între elevi, unele dintre ele filmate de colegi și petrecute în spații fără supraveghere video.

Cazul băiatului de 12 ani nu este singular. Pe 9 ianuarie, o elevă de clasa a VII-a a fost bătută de două colege în toaleta școlii, sub privirile altor elevi. Scenele au fost filmate de colegi, iar imaginile au circulat ulterior în mediul online.

Captură City Fm

Citește și- Incident grav la Sibiu: elevă bătută de două colege într-o școală / video

În acel caz, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a anunțat că elevele agresore au fost sancționate prin scăderea notei la purtare cu două puncte și au fost incluse în programe de consiliere, iar conducerea școlii a dispus monitorizarea comportamentului acestora.