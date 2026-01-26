sibienii aleargă pentru mamele abuzate și copii: invitație la cros caritabil în pădurea șopa

Crosul caritabil „Alerg pentru mama” revine în Pădurea Șopa și în acest an, cu scopul de a susține mamele care se confruntă cu violența domestică. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 8 martie, în Pădurea-Parc Șopa, începând cu ora 10:00, și este organizat de Asociația Studențească AMiCUS Sibiu.

Ajuns la cea de-a patra ediție, crosul își propune să strângă fonduri pentru proiectul Casa ADRA, un centru care oferă adăpost și sprijin pentru reintegrarea în societate a mamelor victime ale abuzului domestic, alături de copiii lor. AMiCUS administrează singurul astfel de centru din țară, iar fondurile strânse la nivel național sunt direcționate către aceste case de sprijin.

„Prima ediție a avut loc în 2021, iar scopul pentru care organizăm în continuare acest cros este de a le oferi mamelor victime ale violenței domestice un loc sigur unde să poată merge atunci când decid să plece din mediul abuziv. Anul trecut am avut aproximativ 300 de participanți, iar anul acesta sperăm să depășim 350”, a declarat Karina Mitiriță, reprezentantul departamentului de proiecte al Asociației AMiCUS Sibiu.

Traseul este același ca în anii precedenți, cu startul de la intrarea în Pădurea Șopa. Participanții pot alege între trei trasee pentru adulți, de 2,5 km, 5 km și 10 km, iar pentru copii este organizată o cursă specială, cu o lungime de 500 de metri. Cei care optează pentru traseul de 10 km vor parcurge traseul de 5 km de două ori.

Prin acest eveniment sportiv cu caracter caritabil, organizatorii își doresc să îmbine mișcarea în aer liber cu susținerea unei cauze sociale importante, oferind sprijin concret mamelor aflate în situații dificile.

Pentru mai multe detalii și pentru înscriere, cei interesați pot accesa site-ul https://amicus.ro/apm/înscriere sau pagina de Facebook a evenimentului https://www.facebook.com/share/1Aiw59pP6u/.



