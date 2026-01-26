șofer băut, accident pe dn1: impact violent la șelimbăr

Ieri, 25 ianuarie 2026, în jurul orei 14:10, polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au fost solicitați prin SNUAU 112 să intervină pe DN 1, pe raza localității Șelimbăr, pentru soluționarea unui eveniment rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un bărbat în vârstă de 50 de ani, din Șelimbăr, aflat la volanul unui autoturism, a condus pe DN 1, pe direcția Sibiu – Veștem. La schimbarea benzii de mers, șoferul nu s-a asigurat și a acroșat un alt autoturism, care ulterior a intrat în coliziune cu glisiera metalică și a părăsit partea carosabilă.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Testarea alcoolscopică a indicat o valoare de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.