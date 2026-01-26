starea celor 5 răniți din accidentul mortal de lângă poiana sibiului

Un accident grav a avut loc, duminică seara, între Dobârca și Poiana Sibiului. Evenimentul s-a soldat cu decesul unei persoane. De asemenea, alți cinci oameni au fost răniți, fiind transportați la spital.

Accidentul a avut loc pe DJ 106G, între Dobârca și Poiana Sibiului. Un șofer de 20 de ani din Jina nu a adaptat viteza la condițiile de drum și a pierdut controlul direcției de deplasare, intrând în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat de 55 de ani din județul Alba. (VEZI AICI IMAGINI)

Impactul a fost fatal: pasagera din autoturismul condus de bărbatul din Alba, o femeie de 55 de ani, a murit. De asemenea, alte 5 persoane, între care cei doi șoferi, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ele au suferit diverse fracturi și traumatisme.

Dintre cei 5 răniți, doar doi au rămas internați în spital.

„În urma accidentului de ieri, 5 pacienți au fost preluați de UPU, 2 dintre ei au fost internați pe Ortopedie, unde continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate, starea lor fiind stabilă, unul dintre pacienți a refuzat internarea, iar ceilalți doi nu au avut nevoie de internare”, informează Călin Boar, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu.