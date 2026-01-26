tânără de 20 de ani din cisnădie, de negăsit: a plecat spre bucurești și nu s-a mai întors

Poliţiştii sibieni caută o femeie în vârstă de 20 ani, care la data de 13.01.2026, a plecat din municipiul Sibiu spre București, fără a mai reveni.

La data de 24 ianuarie, polițiștii Serviciul Investigații Criminale Sibiu au fost sesizat în scris de către un bărbat cu privire la faptul că, din data de 13 ianuarie, concubina sa TONI ANDONIA, în vârstă de 20 de ani, domiciliată în Cisnădie, a plecat de la o unitate de cazare din municipiul Sibiu spre București, fără a mai reveni. Pentru deplasare aceasta a folosit un mijloc de transport în comun (autocar).

Semnalmente: înălțime 165 cm, 45 kg, ochi căprui, păr brunet, lung, ten închis.

Nu se cunoasc obiectele vestimentare pe care le-ar fi purtat la data plecării.

Semne particulare: tatuaj pe antebrațul drept în forma infinitului cu inscriptia „Marian 10.05.2024”, tatuaj pe piept, partea stângă, cu numele „Ricardo”.

Cetăţenii care pot oferi informaţii despre această persoană sunt rugați să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul unic pentru situații de urgenţă 112.