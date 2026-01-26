vremea pe 2 săptămâni: la sibiu, prognoza alternează

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie avertizează că județul Sibiu, alături de întreaga Transilvanie, va resimți în următoarele două săptămâni (26 ianuarie – 8 februarie) fluctuații mari de temperatură de la o zi la alta.

Chiar când pare că iarna a cedat, frigul va reveni în reprize scurte, afectând în special zilele cu maxime între 4 și 8 grade și minime între -4 și 2 grade, mediat regional. Precipitațiile vor fi prezente aproape zilnic, dar cele mai consistente cantități se așteaptă la începutul intervalului.

În Banat, vremea va alterna între zile calde, cu maxime de 10-12 grade, și perioade reci, cu maxime de 4-6 grade și minime între -2 și 2 grade. Probabilitatea de precipitații rămâne ridicată, cu intensitate mai mare la debut.

În Crișana, după un început cu temperaturi peste medie (maxime de 10-12 grade, minime de 0-4 grade), valorile termice vor scădea treptat până la maxime de 4-6 grade și minime de 0 grade. A doua săptămână va alterna între încălzire și răcire, cu maxime între 4 și 14 grade și minime între -2 și 2 grade.

În Maramureș, maximele vor oscila între 4 și 10 grade, iar minimele între -2 și 2 grade, cu probabilitate ridicată de precipitații, mai ales la începutul perioadei.

În Moldova, maximele vor varia între 2 și 8 grade, iar minimele între -6 și 2 grade, cu alternanțe de aer cald și rece și precipitații slabe cantitativ în majoritatea zilelor.

În Dobrogea, temperaturile vor fi mai ridicate decât normalul perioadei până la sfârșitul lunii ianuarie, cu maxime de 10-14 grade, urmând apoi o răcire temporară și o ușoară revenire la începutul lui februarie.

Muntenia și Oltenia vor resimți alternanțe rapide ale valorilor termice diurne, cu maxime între 6 și 14 grade și minime între -2 și 4 grade. Precipitațiile vor fi frecvente, mai intense la începutul intervalului.

La munte, regimul termic va fi instabil, cu maxime între -2 și 6 grade și minime între -8 și 2 grade. Precipitațiile vor fi prezente aproape zilnic, cele mai mari cantități fiind estimate pentru prima zi.