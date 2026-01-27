a început ”vânătoarea” de vitezomani la sibiu: zeci de sancțiuni și permise reținute în doar o zi

În perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, polițiștii rutieri din județul Sibiu desfășoară acțiuni intensive de control al vitezei, în cadrul Planului ROADPOL – SPEED, o campanie europeană menită să reducă numărul accidentelor rutiere grave.

Oamenii legii monitorizează zilnic principalele artere din județ, folosind aparatura radar și celelalte mijloace tehnice din dotare. Mesajul transmis șoferilor este unul cât se poate de clar: limitele de viteză nu sunt opționale.

Potrivit polițiștilor, chiar și o depășire aparent nesemnificativă a vitezei legale poate avea consecințe serioase. Viteza neadaptată la condițiile de drum rămâne una dintre principalele cauze ale accidentelor soldate cu victime.

Scopul acțiunii nu este aplicarea de sancțiuni, ci creșterea siguranței rutiere, transmit reprezentanții IPJ Sibiu. Mai puțină grabă înseamnă mai puține riscuri și mai multe drumuri parcurse în siguranță.

Bilanțul primei zile de acțiune – 26 ianuarie 2026:

32 de sancțiuni contravenționale aplicate

12 sancțiuni pentru depășirea vitezei legale

un permis de conducere reținut

Concluzia polițiștilor este simplă: ridică piciorul de pe accelerație. Două minute câștigate nu valorează cât un permis pierdut sau, mai grav, un accident. Ajungi puțin mai târziu, dar ajungi în siguranță!