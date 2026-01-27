accident înfiorător pe un drum european: 6 oameni și-au pierdut viața

Șase persoane și-au pierdut viața marți după-amiază într-un accident rutier grav produs pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș.

Alte două persoane primesc îngrijiri medicale și urmează să fie transportate la spital, iar numărul total al victimelor este încă în curs de stabilire.

În cumplitul accident sunt implicate: un TIR, o cisternă, un microbuz de transport persoane (8+1 locuri) și un autoturism. Conform primelor date, impactul s-a produs după ce șoferul microbuzului, care transporta pasageri, a efectuat o depășire periculoasă.

În încercarea de a reveni pe banda sa, microbuzul a acroșat o cisternă și a fost proiectat pe sensul opus, unde s-a izbit frontal de un TIR.

Potrivit ISU Timiș, la fața locului au intervenit rapid o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere, două echipaje SMURD și un ATPVM (Autospecială de Transport Personal și Victime Multiple).

„Din primele date, șase persoane au fost identificate decedate la fața locului. Alte două persoane primesc îngrijiri medicale și vor fi transportate la spital. Numărul total al victimelor implicate este în curs de stabilire. Misiunea este în dinamică”, transmite ISU Timiș.