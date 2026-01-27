accident la șura mică: motociclist de 71 de ani rănit din cauza unui câine

Un motociclist a ajuns la spital după ce a încercat să evite coliziunea cu un câine pe o stradă din Șura Mică.
Polițiștii rutieri au intervenit, marți după-amiază, la un accident de circulație produs pe strada Creț din localitatea Șura Mică. „Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că un motociclist în vârstă de 71 de ani, încercând să evite coliziunea cu un câine care i-a apărut pe carosabil, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.
În urma accidentului, motociclistul a fost rănit. El a fost dus la spital cu SMURD-ul. „Motociclistul, un bărbat în vârstă de aproximativ 71 de ani care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la umăr a fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu
Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.
Ultima oră
- Bătaie în parcare la Carrefour: un tânăr a ajuns la spital / video acum 14 minute
- Bărbat din Mohu condamnat la închisoare pentru că a mers beat cu mașina acum 22 de minute
- Locatarii de pe strada Carpați cer modernizarea arterei: primăria Cisnădie explică de ce nu poate interveni acum 34 de minute
- ”Clasicul” fitness pierde teren la Sibiu: crossfit, zumba și kangoo, noile sporturi la modă acum 37 de minute
- Mașină încredințată unui tânăr fără permis: a făcut accident la Dârlos acum 38 de minute