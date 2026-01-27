accident la șura mică: motociclist de 71 de ani rănit din cauza unui câine

Un motociclist a ajuns la spital după ce a încercat să evite coliziunea cu un câine pe o stradă din Șura Mică.

Polițiștii rutieri au intervenit, marți după-amiază, la un accident de circulație produs pe strada Creț din localitatea Șura Mică. „Din primele verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit faptul că un motociclist în vârstă de 71 de ani, încercând să evite coliziunea cu un câine care i-a apărut pe carosabil, a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat”, informează Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma accidentului, motociclistul a fost rănit. El a fost dus la spital cu SMURD-ul. „Motociclistul, un bărbat în vârstă de aproximativ 71 de ani care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la umăr a fost transportat la UPU Sibiu, conștient”, spune Raluca Marcu, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu

Polițiștii rutieri continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.