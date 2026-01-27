atenție, utilizatori gmail: o bază de date cu 48 milioane de parole a apărut online

Gmail este una dintre aplicațiile folosite zilnic de milioane de oameni din întreaga lume și s-a impus, în timp, ca platforma de e-mail preferată a utilizatorilor care folosesc Google ca motor de căutare.

Tocmai această popularitate o transformă într-o țintă majoră pentru infractorii cibernetici.

Atacatorii nu își aleg victimele la întâmplare, ci în funcție de oportunitate, scrie publicația El Economista. Cu alte cuvinte, aceștia se îndreaptă către platformele cu cei mai mulți utilizatori, unde există mai mulți bani în circulație și șanse mai mari de câștig ilegal.

În cazul Gmail, vorbim despre peste 2,5 miliarde de utilizatori la nivel global, ceea ce face ca serviciul de e-mail al Google să fie extrem de atractiv pentru atacurile informatice.

Deși nu este vorba despre un atac nou, recent a fost descoperită publicarea unei baze de date uriașe care conține peste 149 de milioane de nume de utilizator și parole unice ale persoanelor din întreaga lume. Baza de date are un volum de aproximativ 96 GB și include date de autentificare neprelucrate.

Printre informațiile compromise se află datele de acces ale aproximativ 48 de milioane de conturi Gmail. Potrivit experților în securitate cibernetică, aceste informații provin dintr-o colecție de înregistrări de tip „infostealer”.

„Sunt date de autentificare colectate de pe dispozitive personale cu ajutorul unor programe malware de tip terță parte, care au fost adunate și agregate de-a lungul timpului”, explică specialiștii.

Pentru a reduce riscul de compromitere a contului, utilizatorii sunt sfătuiți să ia imediat câteva măsuri de securitate esențiale.

În primul rând, este recomandată schimbarea parolei de acces, mai ales dacă aceasta a fost folosită și pe alte platforme.

De asemenea, activarea verificării în doi pași (2FA) este una dintre cele mai eficiente metode de protecție. Utilizatorii pot apela la aplicații precum Google Authenticator sau la soluția Passkeys, oferită de Google.

O altă măsură importantă este verificarea și închiderea sesiunilor active. În setările de securitate ale contului Google, în secțiunea „Dispozitivele dvs.”, utilizatorii pot vedea toate dispozitivele conectate și se pot deconecta de pe cele pe care nu le recunosc sau nu le mai folosesc.

Nu în ultimul rând, Google pune la dispoziție un instrument dedicat de verificare a securității, disponibil la adresa myaccount.google.com/security-checkup. În cazul în care parola a fost compromisă și apare într-o bază de date publică, sistemul va semnala acest lucru și va recomanda schimbarea imediată a datelor de acces.