autostrada a1 sibiu – pitești: încep lucrările la încă un tunel din zona boița

Constructorii turci de la asocierea Mapa – Cengiz au început lucrările pregătitoare la al doilea tunel din secțiunea montană Boița – Cornetu a Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești.

Lucrările continuă neîntrerupt, în ciuda condițiilor meteo nefavorabile, a declarat sâmbătă, 10 ianuarie, Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La tunelul Robești (900 m), lucrările avansaseră cu 240 de metri excavați în galeria dreaptă și 200 de metri în galeria stângă, iar săpăturile nu au fost afectate de vreme.

Potrivit Economica, stadiul fizic al secțiunii de 31,33 km depășise 8% până la începutul anului, potrivit oficialului CNAIR.

Investiția are o valoare de 4,25 miliarde de lei (fără TVA) și este finanțată prin Programul Transport 2021-2027. În decembrie, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a emis autorizații de construire pentru un tunel și trei viaducte suplimentare pe secțiunea montană.

Detalii tehnice secțiunea 2 Boița – Cornetu:

Constructor: Mapa – Cengiz

Lungime lot: 31,33 km

Durata contract: 68 luni

Valoare contract: 4,25 miliarde lei

Principalele lucrări de artă:

– 48 poduri și viaducte (32 m – 843 m)

– 7 tuneluri (247 m – 1.536 m)

Autostrada A1 Sibiu – Pitești rămâne una dintre cele mai dificile și complexe secțiuni montane ale rețelei transcarpatice, iar progresul lucrărilor este atent monitorizat de autorități și pasionați de infrastructură.