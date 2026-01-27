bărbat din cisnădie reținut după ce a încălcat ordinul de protecție

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au reținut pentru 24 de ore un bărbat, bănuit că ar fi încălcat în mod repetat măsurile prevăzute printr-un ordin de protecție emis împotriva sa.

Conform cercetărilor efectuate, la data de 26 ianuarie, în jurul orei 12:45, o femeie a sesizat autoritățile că bărbatul, în vârstă de 36 de ani, s-a apropiat la o distanță mai mică de 100 de metri față de aceasta, încălcând astfel restricțiile impuse prin ordinul de protecție.

Investigațiile ulterioare au relevat alte două încălcări anterioare ale ordinului, comise la datele de 17 septembrie 2025 și 13 octombrie 2025, când bărbatul a contactat victima prin intermediul unei aplicații de mesagerie.

În baza probatoriului strâns, acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba, urmând să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.