bărbat din mohu condamnat la închisoare pentru că a mers beat cu mașina

Un bărbat în vârstă de 25 de ani, domiciliat în localitatea sibiană Mohu, a fost reținut și încarcerat în Penitenciarul Aiud.
Mandat de Executare a Pedepsei Închisorii a fost emis la data de 26 ianuarie de către Judecătoria Sibiu. Tânărul a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 2 ani și 3 luni de închisoare.
Condamnarea a fost dispusă pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și/sau a substanțelor psihoactive, precum și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.
