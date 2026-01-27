Liniștea nopții trecute a fost tulburată de un scandal. Mai mulți tineri s-au luat la bătaie în parcarea magazinului Carrefour din Șelimbăr. În urma altercației, unul dintre ei a fost rănit.
O altercație între mai mulți tineri a avut loc, luni seara, în jurul orei 23:30, în parcarea hipermarketului Carrefour din Șelimbăr. Potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu, trei tineri au mers cu mașina în această parcare pentru a se întâlni cu o altă persoană. Ajunși acolo, alți bărbați au oprit un vehicul lângă ei și au început să îi lovească.
După câteva minute, agresorii s-au urcat în mașină și au plecat, iar tinerii bătuți s-au dus la spital. Unul dintre ei a sunat la 112 direct de la UPU, anunțând că au fost victimele unei agresiuni.
Polițiștii s-au deplasat la spital pentru a discuta cu persoanele implicate, însă, din primele date, victimele au declarat că nu îi cunosc pe agresori și nu au putut oferi detalii relevante despre identitatea acestora. „În urma apelului la 112, polițiștii s-au deplasat la Unitatea de Primiri Urgențe, unde apelantul și victima au fost identificați. La momentul respectiv, aceștia și-au rezervat dreptul de a depune ulterior plângere”, spun reprezentanții IPJ Sibiu.
Ultima oră
- Bătaie în parcare la Carrefour: un tânăr a ajuns la spital / video acum 2 minute
- Bărbat din Mohu condamnat la închisoare pentru că a mers beat cu mașina acum 10 minute
- Locatarii de pe strada Carpați cer modernizarea arterei: primăria Cisnădie explică de ce nu poate interveni acum 22 de minute
- ”Clasicul” fitness pierde teren la Sibiu: crossfit, zumba și kangoo, noile sporturi la modă acum 25 de minute
- Mașină încredințată unui tânăr fără permis: a făcut accident la Dârlos acum 26 de minute