ceață densă în mai multe localități din județul sibiu: risc crescut de accidente

Administrația Națională de Meteorologie a emis marți dimineață o avertizare nowcasting COD GALBEN de ceață, valabilă pentru mai multe localități din județul Sibiu.

Avertizarea a fost emisă la ora 7:24 și este valabilă în intervalul 27 ianuarie 2026, ora 7:35 – 10:00.

Potrivit meteorologilor, în județul Sibiu, în localitățile Cisnădie, Avrig, Tălmaciu, Șelimbăr, Racovița, Porumbacu de Jos, Turnu Roșu, Arpașu de Jos, Boița, Cârțișoara și Cârța se va semnala local ceață care determină vizibilitate redusă.

Vizibilitatea va scădea sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, condiții ce pot favoriza producerea accidentelor rutiere.