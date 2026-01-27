cele două eleve de la școala 21 care și-au bătut colega, exmatriculate. părinții pot face contestații

Cele două eleve care și-au agresat colega în toaleta Școlii Gimnaziale nr. 21 din Sibiu riscă să fie exmatriculate. Consiliul profesoral al unității de învățământ a luat decizia drastică, iar părinții fetelor pot depune contestație până la finalul săptămânii.

O elevă a fost agresată, în 9 ianuarie, de două colege, în toaleta Școlii nr. 21 din Sibiu. Cazul a ajuns în atenția publică abia după două săptămâni. Conducerea unității de învățământ a decis inițial ca cele două fete să fie sancționate cu scăderea notei la purtare cu 2 puncte, însă unii părinți s-au arătat nemulțumiți de această măsură.

Prin urmare, a fost nevoie de o nouă întrunire a Consiliului clasei, care a cerut Consiliului profesoral să ia măsuri mai drastice.

Elevele riscă să fie exmatriculate

Colegiul profesoral a decis luni ca cele două eleve să primească preaviz de exmatriculare. În cursul zilei de marți, părinții acestora vor fi înștiințați printr-o notificare emisă de școală. Ei vor avea timp 5 zile să depună contestație.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Sibiu, adiacent, tinerele vor primi nota 4 la purtare.

Vă reamintim că, în cursul săptămânii trecute, un părinte de la această școală a cerut Inspectoratului Școlar și conducerii unității de învățământ să ia măsuri concrete de consiliere, integrare și monitorizare în școală pentru a evita astfel de evenimente. Potrivit acestuia, cazul din 9 ianuarie nu este unul izolat.

Citește și: Un părinte cere măsuri concrete după bătaia dintre copii la Școala 21: „Este al 3-lea an în care au loc incidente grave”