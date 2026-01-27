”clasicul” fitness pierde teren la sibiu: crossfit, zumba și kangoo, noile sporturi la modă

Sibienii se îndepărtează tot mai mult de antrenamentele clasice din sălile de fitness și se orientează către sporturi de grup, unde mișcarea se îmbină cu distracția și socializarea.

În ultimii ani, activități precum crossfit-ul, zumba sau kangoo jumps au atras tot mai mulți participanți, tocmai pentru că oferă mai mult decât exercițiu fizic: motivație, energie și sentimentul de apartenență la o comunitate. Pentru mulți, crossfit-ul reprezintă un pas firesc după antrenamentele individuale. Practicanții spun că acest tip de sport îi ajută indiferent de disciplina de bază și că lipsa rutinei este unul dintre cele mai mari avantaje.

„Crossfit-ul este sportul sporturilor. Indiferent ce faci, dacă îl practici în paralel, ai numai de câștigat. De fiecare dată este ceva nou, nu apare rutina din sălile clasice. Dar cel mai important este comunitatea. Nu vorbim doar despre mișcare, ci despre un stil de viață. Mulți dintre cei care vin la noi au trecut deja prin antrenamente personale și caută ceva care să-i scoată din zona de confort. Avem și sportivi din alte discipline, precum alergarea sau tenisul, care simt nevoia de un plus”, a explicat Eugen, antrenor la CrossFit Sibiu.

Citește și: Prima sală de crossfit, deschisă la Sibiu. Locul unde sportul și nutriția merg „mână-n mână” (video)

La polul opus ca intensitate, dar cu același accent pe comunitate și stare de bine, se află zumba. Aici, atmosfera relaxată și distracția par să conteze la fel de mult ca efortul fizic. „La noi este foarte multă energie și bună dispoziție. Nu este doar despre sport, ci și despre starea de spirit. Mulți vin pentru relaxare, iar asta contează enorm. Comunitatea a crescut în timp, chiar dacă după pandemie lucrurile au mers mai lent. În mare parte, participantele sunt femei, iar cererea este în continuare mare”, a declarat Laurențiu Fugaru, de la Alegria Studio Sibiu.

Kangoo jumps, la mare căutare în Sibiu

Tot mai căutate sunt și clasele de kangoo jumps, considerate accesibile aproape oricui. De la copii la seniori, acest tip de antrenament este apreciat pentru impactul redus asupra articulațiilor și beneficiile asupra posturii. „Pot participa persoane între 6 și 90 de ani, fiecare în funcție de nivelul său. Protejează coloana vertebrală, ajută la întărirea musculaturii și îmbunătățește rapid tonusul. Avem inclusiv un instructor de 70 de ani, iar rezultatele se văd după aproximativ o lună și jumătate. Există cerere constantă și, cel mai important, o comunitate care a crescut frumos în timp”, a spus Cristina Popa, reprezentant Jump4 Fun.

„Cycling” pentru deconectare

Aceeași tendință se observă și în cazul claselor de cycling indoor, unde accentul cade tot mai mult pe deconectare și experiență, nu doar pe efort.

„Vedem o schimbare în mentalitatea oamenilor, ceea ce nu este un lucru rău. Oamenii vor să facă sport și să-l combine cu relaxarea. Din fericire, avem participanți constanți la clase. Le place că sunt alături de oameni care practică de mult timp, dar și de cei care vin să încerce pentru prima dată. Mulți aleg să vină pentru a experimenta ceva nou. Sunt foarte multe forme de fitness, important este să îți găsești mișcarea în care te simți bine. Clasele de grup sunt preferate pentru că oferă motivație. La noi, pe bicicletă, dăm drumul la muzică și începe deconectarea. Tot mai multă lume are nevoie de 60 de minute doar pentru sine. Ne dorim să fie un loc unde oamenii se simt bine și se rup de stresul zilnic”, a explicat Ștefana Mihăiloaie, de la Cycling Sibiu.

Tarife pentru toate buzunarele: de la 25 de lei la 50 pentru o ședință

Tarifele pentru clasele de Cycling sunt accesibile și flexibile, în funcție de nevoile fiecărui participant. O ședință de o oră costă 25 de lei, iar pentru cei care doresc să participe mai des sunt disponibile abonamente de 4 ore la prețul de 85 de lei, 8 ore pentru 135 de lei, 12 ore pentru 170 de lei și 16 ore pentru 190 de lei.

O ședință la Crossfit Sibiu costă 50 de lei, un abonament standard pentru o lună costă 400 de lei, iar pentru șase luni, 2400 de lei. Detalii despre abonamente se găsesc pe site.

O ședință de kangoo jumps la Jump4 Fun este 35 lei, iar dacă ai ghetele tale ședința va costa doar 25 de lei. Un abonament de opt ședințe costă 180 de lei, iar unul de 12 ședințe costă 200 de lei.

Pentru o ședință de zumba la Alegria Sibiu, sibiencele trebuie să plătească 35 de lei, iar pentru patru ședințe 100 de lei.