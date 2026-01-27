cormoranii fac ravagii pe râurile din județul sibiu. ajvps avertizează: ”s-au înmulțit peste măsură”

Populația de cormorani din județul Sibiu scapă de sub control, afectând atât mediul sălbatic, cât și piscicultura locală, avertizează specialiștii. Un pescar cu experiență a tras un semnal de alarmă privind pierderile tot mai mari din bălțile și apele naturale. Directorul AJVPS Sibiu arată că problema nu mai poate fi ignorată: cormoranii decimează efectivele de pește, distrug arborii în care poposesc și cresc costurile peștelui de acvacultură, iar singura soluție eficientă rămâne vânătoarea.

Cresc îngrijorările privind impactul masiv al cormoranilor asupra faunei piscicole din zona Racovița. Pescar cu experiență, vânător și paznic de vânătoare, Cînduleț Iulian, a tras un semnal de alarmă, susținând că populația de cormorani scapă de sub control, iar autoritățile întârzie să ia măsuri concrete.

„Oare până când să tot stăm să ne uităm la ei, să le facem poze sau video, fără să putem face nimic? Nu e o specie amenințată cu dispariția, dar fac doar rău. Decimează zi de zi fauna noastră piscicolă, atât în apele sălbatice, cât și în bălțile private”, afirmă Iulian.

Director AJVPS Sibiu: ,,S-au înmulțit peste măsură”

Situația este confirmată și de Romeo Stoicescu, directorul AJVPS Sibiu, care oferă o imagine și mai clară asupra gravității problemei: „Cormoranii s-au înmulțit peste măsură. Pe unde staționează fac ravagii. Nu doar că decimează peștii, dar ard și arborii în care poposesc. Doar deșertăciune lasă în urmă, sunt extrem de mulți.”

Directorul AJVPS Sibiu subliniază că fenomenul nu este izolat: „Sunt pe tot cursul. Nu e zonă să fie fără cormorani. Diferă doar abundența. Când își schimbă locurile, în căutarea de hrană, e negru cerul. Sunt stoluri cât e cerul vizibil până la orizont.”

Impactul lor nu se limitează la mediul sălbatic. „Pe lângă decimarea efectivelor de pește, cormoranii afectează și piscicultura, ceea ce se reflectă direct în prețurile de vânzare. Este simplu: când cumpărăm pește de acvacultură, plătim și ce consumă cormoranii”, explică Stoicescu.

Referitor la soluții, directorul AJVPS subliniază că singura metodă eficientă rămâne vânătoarea: „Orice alte metode nu am auzit să fie eficiente. România a pregătit specialiști cu studii universitare pe care îi plătim degeaba. Expertiza lor nu mai valorează nimic în fața influențelor externe.”

El atrage atenția și asupra problemelor mai largi cauzate de protecția excesivă a faunei sălbatice: „Vedeți și cu ursii, și cu șacalii – probleme scăpate de sub control. Toate acestea generează pierderi colosale la nivel național, în timp ce anumite ONG-uri prosperă pe seama acestor anomalii, fără să mai vorbim de suferința celor afectați direct.”