csc șelimbăr cooptează în staf un fost jucător: ”curti”, prezentat oficial

Fostul antrenor al lui ACS Mediaș 2022, Alexandru Curtean a fost numit coordonatorul Academiei CSC 1599 Șelimbăr.

Fostul jucător al Gazului Metan, Alexandru Curtean a devenit șeful Academiei CSC Șelimbăr și își continuă astfel cariera de antrenor pornită la echipa de Liga 3, ACS Mediaș 2022.

Clubul CSC 1599 Șelimbăr a făcut marți anunțul oficial. Curtean a jucat pentru ”călăreții roșii” în perioada 2019-222, iar acum se va ocupa în special de echipa de U 17, rămasă fără tehnician după plecarea lui Mihai Ianc la Inter Sibiu.

”Academia CSC 1599 Șelimbăr face un pas important în direcția consolidării structurii de formare a tinerilor jucători, prin numirea lui Alexandru Curtean în funcția de coordonator al academiei.

Fost fotbalist cu o carieră solidă la nivel de prim eșalon, Alexandru Curtean a evoluat de-a lungul anilor pentru cluburi importante din fotbalul românesc, acumulând experiență valoroasă.

În același timp, Alexandru Curtean nu este un nume nou pentru clubul nostru. Acesta a fost jucător al echipei noastre de seniori în perioada 2019 – 2022.

În cadrul noii sale funcții, Alexandru Curtean se va ocupa cu precădere de grupa U17, o etapă-cheie în formarea fotbaliștilor, unde tranziția către fotbalul de performanță necesită disciplină, echilibru mental și o direcție clară de dezvoltare a caracterului și mentalității de competiție a jucătorilor. Mult succes, Alexandru Curtean, și bun venit (din nou) acasă!” este postarea dată publicității de clubul CSC 1599 Șelimbăr.

În cariera sa de jucător, Alexandru Curtean a evoluat pentru Poli Timișoara, Dinamo, Botev Plovdiv (Bulgaria), Gaz Metan, ACS Poli Timișoara, Atyrau (Kazakhstan), FC Hermannstadt, CSC Șelimbăr și Corvinul Hunedoara.

După retragerea din cariera sportivă, Curtean a fost mai întâi team-manager, apoi antrenor principal al echipei de Liga 3, ACS Mediaș 2022.