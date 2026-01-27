din februarie, grădinița eri sibiu deschide o grupă nouă centrul orașului

Într-un spațiu nou, luminos și primitor, situat chiar în centrul orașului Sibiu, pe strada Dealului, nr. 6 (în incinta Liceului Româno-Finlandez ERI Sibiu)), Grădinița ERI deschide din februarie o grupă mixtă pentru copii de 2 – 3 ani și jumătate. O grupă gândită special pentru începuturi blânde, pentru primele desprinderi de acasă și pentru nevoia reală a părinților de a avea educația copilului mai aproape de rutina zilnică.

Noua grupă va funcționa într-un spațiu gândit special pentru nevoile copiilor mici, cu spații generoase și luminoase, care includ zone dedicate – sală de sport, de mese, bibliotecă, sală de activități festive, precum și o curte exterioară și loc de joacă pentru activități în aer liber. Mediul a fost conceput pentru a susține o adaptare blândă și un parcurs educațional echilibrat, într-un cadru sigur și prietenos.

Beneficiile programului

Oferta educațională este una adaptată vârstei, îmbinând curriculumul de bază cu metodele de predare finlandeze, dar și cu activități de limba engleză, muzică, sport și arte, toate integrate natural în programul zilnic, prin joc, explorare și interacțiune. Accentul este pus pe dezvoltarea armonioasă a copilului și pe respectarea ritmului individual, într-un context educațional inspirat din pedagogia finlandeză. Programul zilnic al grupei este unul extins, între orele 08:00 și 18:00, fiind conceput pentru a răspunde nevoilor familiilor active din oraș.

Cu ocazia deschiderii noii grupe, Grădinița ERI Sibiu oferă un beneficiu de tip Early Bird, constând într-o reducere de 10% pentru înscrierile realizate în perioada de lansare.

Programul educațional al grupei se bazează pe principiile educației finlandeze, recunoscută la nivel internațional pentru accentul pus pe copil, pe ritmul său natural și pe dezvoltarea echilibrată. La ERI, copiii:

învață prin joc, explorare și experiențe directe;

sunt încurajați să-și exprime emoțiile și să-și dezvolte autonomia;

beneficiază de un mediu predictibil, calm și sigur;

sunt susținuți individual, în funcție de nevoile lor reale.

O zi la grupa mică

Grădinița oferă trei opțiuni de program părinților: începând cu ora 08.00 și cu supraveghere până la 18:00, iar orarul zilei include: primirea copiilor și micul dejun, cercul de dimineață, activități pe centre de interes, joc liber, ateliere educaționale, timp de odihnă și joc în aer liber. Fiecare activitate este concepută să fie atractivă, stimulativă și adaptată vârstei.

Programează o vizită în noua grupă

Părinții care doresc să descopere spațiul, să cunoască echipa și să afle mai multe despre program sunt invitați să programeze o vizită în noua grupă din sediul Liceului Româno-Finlandez ERI – Dealului, nr. 6. Detalii despre tipurile de program si taxele educaționale pot fi consultate aici: https://erischool.ro/nivel-prescolar/

Locurile sunt limitate, iar înscrierile sunt deja deschise. Vizitele se pot programa aici:

Locație: Grădinița ERI Sibiu – Str. Dealului, nr. 6

Contact: 0731 618 533

Email: office@erischool.ro