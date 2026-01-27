doliu în medicina românească: a murit doctorul nicolae poiană, pionierul fertilizării in vitro

Comunitatea medicală românească este în doliu după decesul conf. univ. doctor Nicolae Poiană, medic primar obstetrică-ginecologie și unul dintre pionierii fertilizării in vitro în România.

Anunțul a fost făcut de dr. Niculescu și echipa clinicii Mediplus, fondată de regretatul medic.

“Astăzi, comunitatea medicală și toate generațiile de paciente pe care le‑a îngrijit pierd un om excepțional, un profesionist de o rară dăruire, un mentor și un prieten de neînlocuit.

Conf. Univ. Dr. Nicolae Poiană a fost unul dintre cei mai importanți medici din domeniul obstetricii și ginecologiei din România, cu o carieră impresionantă de peste 40 de ani în slujba sănătății femeii. A fost medic primar, conferențiar universitar și Doctor în Științe Medicale, recunoscut pentru vastele sale competențe în toate aspectele practicii obstetricale si ginecologice — domenii în care a adus alinare și speranță a mii de cupluri.” au postat colegii doctorului Poiană

Potrivit Mediafax, conf. univ. dr. Poiană a realizat peste 9.000 de nașteri și 8.000 de intervenții chirurgicale ginecologice. Printre specializările sale se numără colposcopia, laparoscopia, histeroscopia, ecografia obstetrică-ginecologică și fertilizarea in vitro.

Doctorul Poiană a avut o abordare completă a chirurgiei ginecologice, de la tehnici endoscopice la chirurgia oncologică ginecologică.

În 2005, a fondat clinica Mediplus, transformată sub conducerea sa într-un reper al medicinei femeii, combinând profesionalismul cu empatia. În 2017, dr. Poiană a predat ștafeta coordonării clinicii dr. Niculescu, care a anunțat cu profundă durere trecerea în neființă a mentorului său.

„Un nume de referință în obstetrică-ginecologie și pionier în reproducerea asistată în România, conf. dr. Poiană a fost fondatorul clinicii Mediplus, pe care a transformat-o într-un reper de excelență”, a declarat dr. Niculescu.

Activitatea sa didactică și științifică s-a concretizat în articole, monografii și participări la tratate de chirurgie. A fost membru fondator al unor societăți medicale importante, printre care Societatea Română de Obstetrică-Ginecologie, Societatea Română de Medicină Reproductivă și Societatea Română de Endocrinologie Ginecologică.

Un capitol notabil al carierei sale a fost contribuția la integrarea europeană, susținând echivalarea studiilor și libera circulație a medicilor și asistenților medicali în Uniunea Europeană.

FOTO Sanador România