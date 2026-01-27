efectele neașteptate ale somnului de după-amiază asupra creierului

Un studiu recent scoate la iveală un efect neașteptat al somnului de după-amiază: în doar 45 de minute, creierul poate trece printr-o adevărată „resetare”.

Specialiștii arată că un pui de somn scurt este asociat cu multiple beneficii pentru sănătate – de la stimularea creativității și îmbunătățirea funcțiilor cognitive, până la creșterea stării de bine și a bucuriei generale. Noile cercetări explică, mai clar ca oricând, de ce siesta de după-amiază poate fi atât de eficientă.

Potrivit Mediafax, un somn energizant în timpul zilei poate preveni micșorarea creierului și poate contribui la menținerea performanțelor cognitive odată cu înaintarea în vârstă. Mai mult, cercetătorii susțin că această pauză de odihnă ajută creierul să facă față suprasolicitării zilnice.

Un studiu publicat recent în revista NeuroImage arată că până și o perioadă scurtă de somn permite creierului să se recupereze și să-și îmbunătățească capacitatea de învățare – efecte despre care se credea, până acum, că apar doar după un somn complet de noapte.

După un pui de somn de aproximativ 45 de minute, conexiunile sinaptice din creier – legăturile dintre celulele nervoase, se refac și devin mai bine pregătite pentru a asimila informații noi. Practic, creierul își recapătă flexibilitatea și eficiența.

Pe parcursul zilei, activitatea cerebrală intensă poate duce la un prag de saturație, moment în care capacitatea de a învăța și de a procesa informații noi începe să scadă. Chiar și așa, cercetătorii subliniază că o perioadă de odihnă ajută mintea să se „reseteze”, fără a pierde informațiile deja acumulate.

Specialiștii atrag atenția că problemele ocazionale de somn nu duc automat la scăderea performanței cognitive sau a capacității de învățare. Totuși, pentru a beneficia la maximum de un pui de somn, există câteva reguli simple de urmat.

Somnul prelungit în timpul zilei poate fi asociat cu un indice de masă corporală mai mare, tensiune arterială crescută și un risc mai mare de sindroame metabolice, precum obezitatea, diabetul sau bolile de inimă. De asemenea, poate afecta ora mesei și ora de culcare, ducând la un consum alimentar mai ridicat.

