gripa face o nouă victimă: o sibiancă de 49 de ani a murit

Direcția de Sănătate Publică Sibiu transmite că, la nivelul județului, a fost înregistrat cel de-al patrulea deces cauzat de gripă în acest sezon.

Victima este o sibiancă în vârstă de 49 de ani și care prezenta multiple comorbidități, inclusiv afecțiuni pulmonare.

Potrivit informațiilor oficiale, pacienta a fost internată în Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu în data de 25 ianuarie. Evoluția stării de sănătate a fost una nefavorabilă, iar femeia a decedat la două zile după internare, în ciuda eforturilor depuse de echipa medicală.

Reprezentanții DSP Sibiu recomandă populației prezentarea la medicul de familie încă de la primele semne de boală. În situația în care starea de sănătate se agravează brusc, în special în cazul persoanelor care suferă de afecțiuni cronice, este indicată apelarea numărului unic de urgență 112 sau prezentarea directă la Unitatea de Primiri Urgențe.

Autoritățile sanitare subliniază importanța intervenției medicale timpurii pentru prevenirea complicațiilor severe asociate gripei.