încă un furt pe victoriei: un om al străzii “împrumută” bunuri după ce a fost primit să se adăpostească de frig / video

După cazul hoțului care a dat două spargeri pe Bulevardul Victoriei și care a primit interdicție de a mai intra în municipiul Sibiu timp de cinci ani, o nouă situație ridică semne de întrebare cu privire la siguranța unor spații frecventate de copii și părinți.

Un părinte al unui copil care participă la activități desfășurate într-una dintre clădirile de pe Bulevardul Victoriei a semnalat redacției Ora de Sibiu un incident petrecut recent, în plină zi. Potrivit acestuia, un bărbat fără adăpost, cunoscut în oraș sub porecla „Guță”, ar fi sustras mai multe bunuri din interiorul clădirii.

„Acum câteva zile, un om fără adăpost, cunoscut prin oraș sub numele «Guță», a sustras din același loc un prelungitor, un fierbător de apă și un aparat de cafea. Fără să își acopere fața, ziua în amiaza mare. S-a întâmplat săptămâna trecută, pe 22 ianuarie”, a declarat părintele.

,,S-a gândit să nu plece cu mâna goală”

Acesta spune că, pe durata gerului puternic, mai multe persoane fără adăpost au fost lăsate să se adăpostească temporar în clădire, fără ca cineva să le reproșeze acest lucru. „Au tot stat înăuntru să se adăpostească de frig. Nimeni nu le-a spus nimic, lumea a înțeles că este ger afară. Cum a dat un pic căldura, drept mulțumire, s-a gândit să nu plece cu mâna goală”, a mai relatat părintele.

Deși incidentul nu a fost reclamat la Poliție, acesta spune că decizia a fost luată din considerente pragmatice. „Plângere nu am făcut. Valoarea pagubei este mică. Pentru sume mici, costul anchetei este mare și, dacă ajunge în instanță, judecătorul nu prea are ce să îi facă”, explică el.

Potrivit declarațiilor, persoana respectivă ar fi fost văzută în clădire timp de aproximativ o săptămână, uneori însoțită de alte persoane. „Acolo a fost tot el și a mai stat când cu o femeie, când cu un bărbat. Doar o săptămână, cât a fost ger afară. I-am mai hășâit de acolo deoarece consumau alcool, vorbeau urât și tare”, a mai spus părintele.

Situația este cu atât mai sensibilă cu cât spațiul respectiv este folosit zilnic de copii, părinți și bunici. „Spațiul este folosit de copii, părinți și bunici care așteaptă până când încep diferite activități din clădire”, a subliniat acesta.

La finalul anului trecut, un bărbat a comis două spargeri pe Bulevardul Victoriei din Sibiu, în 14 și 30 decembrie, vizând un magazin și un restaurant. Mascați și acționând pe timpul nopții, acesta a intrat prin efracție, a dezactivat sisteme de alarmă și a furat bani, telefoane mobile și un seif cu peste 2.200 de lei.

Bărbatul a fost identificat, trimis în fața instanței și cercetat pentru furt calificat în formă continuată. După ce a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției, a primit o pedeapsă de 2 ani și 6 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe o perioadă de 4 ani, precum și interdicția de a intra în municipiul Sibiu timp de 5 ani. În plus, acesta trebuie să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.