locatarii de pe strada carpați cer modernizarea arterei: primăria cisnădie explică de ce nu poate interveni

Locuitorii de pe strada Carpați din Cisnădie sunt nemulțumiți de starea drumului, plin de gropi și pietriș insuficient, însă primarul Mircea Orlățan explică faptul că, din punct de vedere legal și urbanistic, momentan nu se poate interveni.

Un localnic din Cisnădie, Adrian Poplăcean, a atras atenția asupra stării precare a străzii Carpați, printr-o postare publicată pe un grup de Facebook dedicat comunității locale. Acesta și-a exprimat nemulțumirea față de condițiile infrastructurii rutiere, considerând situația inacceptabilă în contextul actual.

„Incredibil că în 2026 încă avem asemenea străzi. Mai ales în contextul măririi taxelor și impozitelor. Așteptăm ca și cantitatea de pietriș să fie direct proporțională cu aceste scumpiri”, a scris Adrian Poplăcean în postarea sa.

Un alt locuitor, Adi a completat: „Strada este distrusă și plină de gropi. Am fost și în audiență mai mulți reprezentanți de pe stradă acum câteva luni și s-a promis în prima fază pietriș. Ar fi de mare ajutor dacă s-ar putea interveni.”

Obstacolul modernizării

Contactat de Ora de Sibiu, primarul orașului Cisnădie, Mircea Orlățan, a explicat că situația juridică a străzii reprezintă principalul obstacol în calea modernizării acesteia.

„Aici orașul are în proprietate strada pe lățimea de 4 metri. Rezidenții mai au de cedat cote-părți din fața imobilelor. La final, aducem strada la lățimea prevăzută prin PUZ și abia apoi o putem moderniza”, a declarat edilul.