mașină încredințată unui tânăr fără permis: a făcut accident la dârlos

Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au deschis un dosar penal după un eveniment rutier produs în localitatea Dârlos, în urma căruia un autoturism parcat a fost avariat.

Sesizarea a fost făcută în data de 25 ianuarie, în jurul orei 10:00, de către un bărbat din Dârlos, care a reclamat faptul că, în cursul nopții precedente, autoturismul său, parcat în fața locuinței, a fost lovit de un alt autovehicul.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că evenimentul rutier s-a produs în noaptea de 24 ianuarie, în jurul orei 23:36. De asemenea, a fost identificat atât autoturismul implicat, cât și persoana care se afla la volan, un tânăr de 18 ani, domiciliat în Dârlos.

Din cercetări a rezultat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Mai mult, polițiștii au constatat că autoturismul i-a fost încredințat spre conducere chiar de către proprietarul mașinii, care se afla împreună cu tânărul în autovehicul în momentul producerii evenimentului rutier.