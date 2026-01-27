mașinile de ridicări au „produs” aproape 1 milion lei în sibiu: peste 2.000 de intervenții anul trecut

Mașinile de ridicări auto au produs, anul trecut, aproape un milion de lei. Echipajele au avut peste 2.000 de intervenții în 2025.

Poliția Locală a continuat și anul trecut activitatea de ridicare a autovehiculelor oprite sau staționate neregulamentar pe drumurile publice. În aproape 1.500 de cazuri, mașinile ridicate au fost duse la locul de depozitare, șoferii fiind nevoiți să achite taxe pentru a le recupera.

„Echipajul de ridicări auto a avut 2.328 intervenții, dintre care în 1.415 cazuri autoturismul a fost ridicat și transportat la locul de depozitare, în 41 cazuri autoturismul a fost restituit la fața locului, utilizatorul autovehiculului fiind de acord cu plata contravalorii taxei de ridicare, în 228 cazuri utilizatorul autovehiculului s-a prezentat pană la inițierea operațiunii de ridicare, acesta fiind sancționat contravențional fără măsura complementară de ridicare auto, în 589 de cazuri, autovehiculele au fost mutate pentru a permite executarea unor lucrări de utilitate publică, iar în alte 55 de cazuri au fost ridicate autovehicule abandonate pe domeniul public”, se arată în raportul anual al Poliției Locale Sibiu.

Într-un singur an, taxele încasate pentru operațiunile de ridicare au fost în valoare de 969.225 lei.

Din luna martie a anului trecut, taxa de ridicare a crescut cu 57,14%, de la 350 lei, la 550 lei. Taxa de transport a crescut cu 50%, de la 100 lei, la 150 lei, iar taxa de depozitare a crescut cu 53,33%, de la 150 lei pe zi, la 230 lei pe zi.