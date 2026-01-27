raluca teodorescu, oficial noul manager al muzeului brukenthal: a luat 8,81 la concurs

Raluca Teodorescu este noul manager cu mandat deplin al Muzeului Național Brukenthal, după ce a câștigat concursul organizat de Ministerul Culturii.

Etapa finală a concursului pentru postul de manager al Muzeului Național Brukenthal, proba interviului, a avut loc marți, la sediul Ministerului Culturii. În urma probelor, Raluca Teodorescu a câștigat concursul pentru funcția de manager.

„Le mulțumesc tuturor celor care au susținut un proces corect și transparent și îi asigur pe toți cei interesați că activitatea Muzeului Național Brukenthal va rămâne ghidată de profesionalism, legalitate și interes public. În perioada următoare, prioritatea mea va fi stabilitatea instituțională, colaborarea cu echipa muzeului și construirea unui proiect de management care să răspundă nevoilor reale ale instituției și comunității pe care o deservește”, a transmis noul manager cu mandat deplin al Muzeului Național Brukenthal, Raluca Teodorescu.

Reamintim că pentru această funcție s-au înscris doi candidați: Răzvan Pop, directorul Bibliotecii Județene ASTRA, și Raluca Teodorescu, care a ocupat până acum funcția de manager interimar al Muzeului Național Brukenthal. Răzvan Pop s-a retras din concurs în etapa de analiză a proiectelor, în timp ce Raluca Teodorescu a obținut nota 9,15 la această probă.

La etapa interviului, Raluca Teodorescu a fost notată cu 8,48, rezultând o medie finală de 8,81. Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, este declarat câștigător candidatul care obține cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7, au precizat reprezentanții Ministerului Culturii.

Raluca Teodorescu lucrează în cadrul Muzeului Național Brukenthal din 2006, ocupând de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere, inclusiv cea de șefă a secției Educație, Marketing și Comunicare și, timp de peste un deceniu, coordonatoare a Muzeului de Istorie Casa Altemberger. Din 2018 este lector asociat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, iar în ultimii ani a făcut parte din comisii naționale de evaluare și specialitate din domeniul cultural și arheologic.