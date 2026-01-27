scumpiri la sala transilvania: cresc tarifele de închiriere a spațiilor publicitare

Sala Transilvania mărește prețurile pentru închirierea spațiilor publicitare interioare. Modificările tarifare ar urma să intre în vigoare din 1 februarie 2026.

Zece spații din interiorul Sălii Transilvania pot fi închiriate pentru publicitate în cadrul evenimentelor desfășurate aici. Consilierii județeni vor aproba în ședința de joi noile modificări.

„Modificarea tarifelor pe care Serviciul Sala Transilvania Sibiu le percepe în anul 2026, rezidă din posiblitatea de a atrage fonduri suplimentare din practicarea tarifelor aferente închirierii spațiilor publicitare din interiorul Sălii Transilvania, cu ocazia evenimentelor derulate în cadrul acesteia”, se arată în raportul de specialitate.

Singurul tarif care se ieftinește este cel pentru închirierea spațiului din fața gradenelor. În acest caz, tariful scade de la 80 lei/mp/eveniment la 75 lei/mp/eveniment.

În rest, tarifele se vor majora. Spre exemplu, pentru închirierea panourilor publicitare sprijinite pe parchet tariful va crește de la 7 lei/zi la 30 lei/zi. În cazul panoului de baschet, tariful crește de la 65 lei/zi la 290 lei/zi. Pentru închirierea spațiului din centrul terenului, pentru publicitate, tariful crește de la 360 lei/zi la 2160 lei/zi.

Prețurile lunare vor rămâne neschimbate în cazul tuturor spațiilor.