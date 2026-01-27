shopping city sibiu aduce ofertele de iarnă și reduceri speciale la accesul pe pârtia păltiniș arena

Shopping City Sibiu transformă luna ianuarie în perioada perfectă pentru cumpărături inspirate pentru întreaga familie. Toți vizitatorii pot descoperi oferte de până la 70% la o gamă variată de produse, de la articole vestimentare și încălțăminte, până la produse pentru casă, jucării și gadget-uri utile, toate la prețuri reduse de sezon. În plus, pasionații de ski se pot bucura de reduceri pentru accesul la Păltiniș Arena, până la finalul lunii.

În această perioadă, categoria de jucării din centrul comercial oferă reduceri de până la 70%, iar colecțiile de îmbrăcăminte, încălțăminte, accesorii și ochelari de vedere pot fi achiziționate cu discounturi de până la 50%. În plus, produsele destinate decorării și organizării casei sunt disponibile cu reduceri de până la 25%, făcând din această perioadă momentul ideal pentru reînnoirea garderobei și pentru redecorarea locuinței cu articole, la prețuri avantajoase.

Reducerile de iarnă sunt completate de surprize în aplicația SPOT, cu premii pentru pasionații sporturilor de iarnă. În perioada 12–31 ianuarie, utilizatorii aplicației care scanează un bon fiscal de minimum 150 de lei în secțiunea „Răzuiește & Câștigă” pot câștiga vouchere de 10% sau 20% reducere la orice ski-pass la Păltiniș Arena.

În plus, până pe 31 martie 2026, achiziționarea oricărui tip de ski-pass din resort oferă acces la carnețelele cu WOWchere. Fiecare carnețel cuprinde peste 40 de oferte speciale, majoritatea valabile până pe 30 iulie 2026, disponibile la partenerii campaniei – magazine din centrul comercial Shopping City Sibiu, din categorii precum: îmbrăcăminte și încălțămine, cosmetice, produse pentru casă, ochelari de vedere, sănătate, dar și restaurante, alături de cafenele și sală de fitness.

Astfel, Shopping City Sibiu devine locul unde experiența de cumpărături din timpul iernii este completată de experiențe care adaugă un plus de adrenalină și voie bună.

Mai multe informații despre evenimentele Shopping City Sibiu, precum și regulamentul acestei campanii pot fi găsite pe site-ul oficial și pe paginile de Facebook și Instagram ale centrului comercial.

Despre Shopping City Sibiu

Cu o suprafaţă totală închiriabilă de 83.000 mp, Shopping City Sibiu este cel de-al treilea parc de profil din România şi cea mai importantă zonă comercială din oraş, atât ca dimensiune, cât şi ca mix al retailerilor ancoră: două hypermarket-uri Auchan şi respectiv, Carrefour, Mobexpert, Leroy Merlin, Altex, Flanco, Decathlon, Hervis, Reserved, Sinsay, Half Price, H&M, C&A, Deichmann, CCC, Humanic, Douglas, DM, Mohito, Cropp, House, Mizar,Triumph, Penti, Teilor, Smyk și Noriel, Lensa, Pandora sau hiperfarmacia Dr. Max.

Shopping City Sibiu a intrat în 2018 într-un amplu proces de modernizare și extindere, ce a fost finalizat, în primăvara anului 2019, cu un nou nivel, dedicat foodcourt-ului, cinema-ului Cineplexx și noii săli de fitness STAY FIT.

În ansamblul său, parcul comercial reuneşte un mix de retaileri reprezentativi internaţionali şi locali, care definesc Shopping City Sibiu drept principala destinaţie de shopping din oraș si împrejurimi pentru familii.

În 2021 Shopping City Sibiu a lansat SPOT, o aplicație mobilă ce recompensează utilizatorii cu puncte de loialitate pentru fiecare sesiune de cumpărături, oferindu-le astfel access la oferte și beneficii exclusive, în funcție de statutul atins în program. Aplicația mobilă de recompensare a clienților loiali este disponibilă în toate cele 15 centre comerciale ale grupului NEPI Rockcastle din România. Înrolarea în program este gratuită, SPOT poate fi descărcată atât din Google Play, cât și din App Store.

Shopping City Sibiu este situat la 5 minute de centrul oraşului, lângă DN1 şi dispune de 1.600 locuri de parcare.