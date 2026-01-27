tentativă de omor la buzd: agresori arestați după ce au lovit cu răngile doi localnici

Doi bărbați, tată și fiu, au ajuns în stare gravă la spital după ce au fost bătuți cu bestialitate de doi vecini. Indivizii sunt acuzați de tentativă de omor, iar în cursul zilei de luni au fost arestați preventiv.

Scandalul a avut loc în după-amiaza zilei de 25 ianuarie. Doi bărbați, tată și fiu, în vârstă de 54, respectiv 28 de ani, au fost agresați de alți doi localnici în vârstă de 28 și 39 de ani. Agresorii au intrat în curtea victimelor din localitatea Buzd și le-au lovit cu răngile.

În urma agresiunii, tatăl și fiul au fost transportați de urgență la spital, suferind vătămări corporale grave.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au intrat pe fir și au preluat cazul, fiind dispusă începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă de omor. Agresorii au fost reținuți, iar în cursul zilei de luni au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.