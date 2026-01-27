uniunea europeană este cu ochii pe whatsapp: i-au pus sub supraveghere

Uniunea Europeană a decis să plaseze WhatsApp sub o supraveghere mai strictă, după ce una dintre funcțiile aplicației a fost clasificată drept platformă online de mari dimensiuni.

Anunțul a fost făcut luni de autoritățile europene și vizează exclusiv funcția WhatsApp Channels, nu mesajele private dintre utilizatori.

WhatsApp Channels le permite administratorilor să transmită anunțuri publice către un public numeros, sub forma unui flux de tip feed. Utilizatorii pot urmări aceste canale, însă nu pot răspunde, așa cum se întâmplă într-o conversație obișnuită. Din acest motiv, autoritățile europene consideră că funcția se comportă mai degrabă ca o rețea socială decât ca un serviciu de mesagerie privată.

Potrivit Mediafax, WhatsApp Channels are peste 50 de milioane de utilizatori în Uniunea Europeană. Pragul stabilit de UE pentru platformele online foarte mari este de 45 de milioane de utilizatori. Odată depășit acest nivel, autoritățile consideră că platforma poate influența informarea publicului, dezbaterile civice și procesele democratice.

De asemenea, un număr foarte mare de utilizatori crește riscul răspândirii conținutului ilegal, al dezinformării și al mesajelor dăunătoare. Din acest motiv, platformele încadrate în această categorie sunt supuse unor obligații suplimentare de transparență și control, conform Legii serviciilor digitale.

În urma noii clasificări, Meta, compania care deține WhatsApp, are la dispoziție patru luni pentru a evalua și a reduce riscurile asociate funcției Channels. Printre acestea se numără răspândirea conținutului ilegal, dezinformarea, amenințările la adresa alegerilor, afectarea drepturilor fundamentale și impactul asupra sănătății publice.

„Canalele WhatsApp continuă să crească în Europa și la nivel global. Pe măsură ce această expansiune continuă, rămânem angajați să ne dezvoltăm măsurile de siguranță și integritate în regiune, astfel încât să fie aliniate cerințelor de reglementare și responsabilității noastre față de utilizatori”, a declarat Joshua Breckman, purtător de cuvânt al WhatsApp.

