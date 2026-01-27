urmărire ca în filme în avrig: un șofer fără permis a fugit de poliție

Un tânăr de 21 de ani s-a ales cu dosar penal după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor rutieri și a încercat să fugă pe jos, în noaptea de luni spre marți, în orașul Avrig.
Incidentul a avut loc în data de 27 ianuarie, în jurul orei 00:30, când polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Avrig, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire unui autoturism aflat în trafic. Conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea.
Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului pe o distanță de aproximativ 100 de metri, iar într-o intersecție, șoferul a tras pe dreapta, a coborât din mașină și a fugit în zona de vegetație, în direcția DN1. La scurt timp, acesta a fost prins și imobilizat de oamenii legii.
În urma verificărilor, s-a stabilit că bărbatul, în vârstă de 21 de ani, domiciliat în localitatea Cașolț, nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.
