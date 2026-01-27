vești bune pentru dorinel munteanu: cinci dintre accidentați, refăcuți înainte de meciul cu slobozia

FC Hermannstadt și-a recuperat o bună parte dintre jucătorii cu probleme medicale, în perspectiva jocului de sâmbătă (ora 14.30), la Slobozia, cu Unirea.

Staff-ul medical al lui FC Hermannstadt a recuperat cinci dintre jucătorii accidentați și care erau incerți după ultimul joc, cel de vineri, de la Sibiu, 1-2 cu Dinamo. Existau mari temeri în special în privința postului de fundaș central, unde Issah părea singurul apt de joc.

Astfel, ghanezul Nana Antwi, cipriotul Andreas Karo și Florin Bejan și-au reluat antrenamentele normale și în mod normal vor fi apți de joc pentru meciul de sâmbătă, de la Slobozia. Antwi și Bejan nu au putut juca în primele două meciuri din acest an, cu Farul și Dinamo, în timp ce Karo se accidentase în prima repriză a meciului cu ”marinarii”.

După ce a părăsit terenul accidentat în meciul cu Dinamo, Tiberiu Căpușă a fost și el recuperat și face antrenamente normale.

În plus, bulgarul Bozhidar Chorbadzhiyski, lovit în cantonamentul din Antalya a fost recuperat și el, dar este în urmă cu pregătirea fizică, astfel că este greu de crezut că va face deplasarea de la Slobozia.

Kujabi și Balaure rămân indisponibili, Stoica este suspendat

Singurii jucători accidentați rămân Kalifa Kujabi și Silviu Balaure, pe postul cărora s-au și efectuat ultimele transferuri.

Israelianul Aviel Zargari este ”dublura” lui Ivanov pe postul de mijlocaș defensiv, mai ales că și bulgarul acuză probleme medicale. Suedezul Moonga Simba joacă pe postul lui Balaure, cel de aripă dreapta. Zargari și Simba ar urma să debuteze pentru sibieni sâmbătă, contra Unirii.

Căpitanul Ionuț Stoica nu va face deplasarea la Slobozia, fiind suspendat pentru cumul de cartonașe galbene.

FC Hermannstadt este fără victorie în ultimele 13 etape de Superliga și ocupă penultimul loc în clasament, cu 14 puncte din 23 de jocuri.

Echipa lui Dorinel Munteanu are mare nevoie de un succces la Slobozia, împotriva unei contracandidate în lupta pentru menținerea în primul eșalon.