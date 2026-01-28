Un șofer a lovit trei mașini, marți seara, pe strada Lungă din Sibiu, după ce a pierdut controlul volanului. Tânărul, din localitatea Mârșa, consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Accidentul, în care o mașină a lovit în lanț mai multe autovehicule parcate, s-a produs în jurul orei 22:00. Potrivit martorilor, autoturismul circula cu viteză în momentul impactului, iar una dintre roți s-a desprins în mers, bucăți din mașină fiind proiectate în alte vehicule parcate.

„O mașină care circula cu viteză pe strada Lungă a rămas fără o roată în mers și era gata să se rostogolească. Bucăți din mașină au zburat în alte masini. O persoană care se afla pe trotuar a fost lovită în picior de o piesă auto”, a spus un sibian, martor la incident.

Din fericire, în urma evenimentului nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. „Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale. La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Biroului Rutier Sibiu, fiind identificat conducătorul și stabilit faptul că în timp ce se deplasa cu autoturismul pe str. Lungă a pierdut controlul asupra mașinii și a avariat, în urma unei coliziuni în lanț, trei autoturisme.

Conducătorul auto, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în Mârșa, a fost testat alcoolscopică, aparatul indicând valoarea de 0,30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Urmare a celor constatate, conducătorul a fost sancționat contravențional conform OUG nr. 195/2002 cu amendă în valoare de 1822,5 lei iar complementar s-a aplicat măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile”, a transmis Luciana Lazăr, purtător de cuvânt al IPJ Sibiu.