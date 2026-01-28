atelier de orientare vocațională la sibiu - organizat de eri și integraledu, pe 12 februarie

Liceul Româno-Finlandez ERI Sibiu, în parteneriat cu IntegralEdu, organizează în data de 12 februarie un atelier de orientare vocațională dedicat elevilor și părinților interesați de alegerea unui parcurs educațional adaptat abilităților și obiectivelor personale.
Evenimentul va avea loc la Liceul Româno-Finlandez ERI, situat pe Str. Dealului, nr. 6, și va fi susținut de Alina Drinceanu, consultant educațional cu experiență în consiliere vocațională și orientare pentru studii în străinătate.
Atelierul își propune să ofere claritate și îndrumare în ceea ce privește:
- alegerea profilului liceal potrivit – uman sau real
- identificarea unei specializări sau a unui domeniu de viitor compatibil cu aptitudinile elevilor
- înțelegerea oportunităților de studiu în străinătate și a pașilor necesari pentru o pregătire corectă
Programul evenimentului:
- 15:30 – 17:00 – sesiune deschisă elevilor și părinților
Prin această inițiativă, ERI și IntegralEdu își reafirmă angajamentul de a sprijini elevii și familiile acestora în procesul de luare a unor decizii educaționale informate și orientate spre viitor.
Atelierul este GRATUIT, iar participarea se face pe bază de înscriere, prin completarea formularului de mai jos:
https://forms.gle/j1CfDkZEjW2qvc5E8
