atlassib, brand de renume al sibiului, în dificultate - ilie carabulea: ”știu eu ce va fi săptămâna viitoare?”

Atlassib, companie sibiană de transport internațional de persoane și colete, fondată în 1993, se confruntă cu probleme financiare serioase, ceea ce pune sub semnul întrebării continuitatea operațiunilor sale.

Clienți din ultimele zile au raportat refuzul de a li se trimite colete sau de a li se elibera bilete, fiind informați că firma înregistrează pierderi și că nu se știe cum va continua activitatea.

Contactat de HotNews, Ilie Carabulea, patronul companiei, a confirmat că firma funcționează pe pierderi de câteva luni și că există intenția de închidere. Ulterior, Carabulea a moderat declarația, spunând: „Azi și mâine pleacă mașinile, dar știu eu ce va fi săptămâna viitoare?”

Istoria Atlassib și a fondatorului

Ilie Carabulea, în vârstă de 79 de ani, a început afacerile după Revoluție, în 1991, iar în 1993 a fondat Atlassib, cumpărând primul camion pentru transport de marfă. În timp, a dezvoltat un grup de firme în domenii precum transport internațional, asigurări, banking, agricultură, hoteluri și turism, ajungând la o avere estimată în 2010 la 200 milioane de euro.

Brandul și extinderea Atlassib

La apogeu, între 2008 și 2012, Atlassib deținea peste 400 de mijloace de transport, dintre care peste 165 autocare și 120 microbuze, plus autoturisme. Brandul s-a extins prin agenții în toată țara și puncte de lucru în 10–12 țări europene.

Pe baza succesului în transport, Ilie Carabulea a format un holding cu activități în asigurări, hoteluri, inclusiv Ramada Sibiu, agricultură și alte servicii. Grupul a avut proiecte imobiliare și hoteluri noi, semn al diversificării afacerii.

Actualele dificultăți ridică semne de întrebare asupra viitorului Atlassib, unul dintre simbolurile transportului sibian privat post-Revoluție.

