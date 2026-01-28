cel mai tupeist șofer sibian: prins de două ori beat la volan, în aceeași zi

Un bărbat în vârstă de 52 de ani, din localitatea Cârțișoara, este cercetat penal după ce a fost depistat la volan, deși avea dreptul de a conduce suspendat.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 27 ianuarie, în jurul orei 21:30, când bărbatul a fost oprit pentru control de polițiștii rutieri din cadrul Secției nr. 4 Poliție Porumbacu de Jos. Autoturismul a fost tras pe dreapta pe DN 1, în afara localității Scoreiu.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că șoferul nu mai avea dreptul de a conduce pe drumurile publice. Cu aproximativ o oră înainte de a fi depistat din nou în trafic, acesta fusese sancționat de polițiștii sibieni, care i-au reținut permisul de conducere după ce a fost surprins sub influența băuturilor alcoolice.

Conform prevederilor OUG nr. 195/2002, bărbatul fusese sancționat contravențional, iar ca măsură complementară i-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile.

La cel de-al doilea control, conducătorul auto a fost testat din nou cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,05 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere situația constatată, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autoturism de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat.

