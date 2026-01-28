cisnădianul care a încălcat ordinul de protecție, pus sub control judiciar și cu brățară electronică

Un cisnădian în vârstă de 36 de ani are mari probleme cu legea după ce ar fi încălcat în mod repetat măsurile impuse printr-un ordin de protecție.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, la data de 26 ianuarie 2025, în jurul orei 12:45, oamenii legii din cadrul Poliției Orașului Cisnădie au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că bărbatul ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva sa, apropiindu-se la o distanță mai mică de 100 de metri față de aceasta.

În urma cercetărilor efectuate în cadrul dosarului penal, polițiștii au stabilit că nu ar fi vorba despre un incident izolat. Astfel, au fost documentate și alte două încălcări ale ordinului de protecție, produse la datele de 17 septembrie 2025 și 13 octombrie 2025, când bărbatul ar fi contactat victima prin intermediul unei aplicații telefonice.

Acesta a fost prezentat instanței, care a dispus față de el măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, precum și montarea unui dispozitiv de supraveghere electronică.