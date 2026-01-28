cj sibiu investește aproape 25 de milioane de lei în tratamentul cazurilor de avc: se cumpără un nou angiograf la spitalul județean

Județul Sibiu are oportunitatea de a deveni unul dintre cele nouă centre naționale acreditate pentru tratamentul endovascular al accidentului vascular cerebral (AVC), în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Pentru dotarea inițială, spitalul, cu sprijinul Consiliului Județean Sibiu, a achiziționat în 2022 primul angiograf biplan, folosit pentru intervenții de îndepărtare a cheagurilor care blochează vasele de sânge sau pentru implantarea stenturilor. Consiliul Județean Sibiu vrea să mai investească alte 24,8 milioane lei.

Astăzi, în Sistemul Electronic pentru Achiziții Publice (SEAP) a fost lansată o licitație publică pentru achiziționarea celui de-al doilea angiograf, cu o valoare estimată de 9,09 milioane lei. Termenul de depunere a ofertelor este 3 martie 2026.

„Derulăm un proiect amplu, cu o valoare de aproape 25 de milioane lei, majoritar din fonduri europene nerambursabile și dintr-o contribuție de la bugetul propriu. Pentru a câștiga timp, care este atât de prețios când vorbim despre sănătatea oamenilor, avem deja în derulare o altă licitație pentru achiziția unui RMN de 9,15 milioane lei, a unui modul de inteligență artificială necesar interpretării cu acuratețe a datelor de 571 mii lei și a echipamentelor pentru înființarea unei Unități de Accidente Vasculare Cerebrale Acute, a căror valoare depășește 371 mii lei. Pentru această licitație preconizăm desemnarea câștigătorului în zilele următoare, iar prin acest nou proiect continuăm să dezvoltăm la Spitalul Județean Sibiu specializarea de neuroradiologie intervențională”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Contractul de finanțare, derulat prin Programul Național „Investiții în unități sanitare care tratează pacient critic cu patologie vasculară cerebrală acută”, a fost semnat pe 22 decembrie 2025, iar echipamentele vor fi achiziționate în cadrul a două licitații publice, prima fiind lansată cu clauză suspensivă încă din luna iunie a anului trecut.

Investițiile vor crește capacitatea de reacție a medicilor sibieni în cazul pacienților cu AVC, în condițiile în care șansele de recuperare totală sunt maxime dacă intervenția este efectuată în primele 6 ore de la atac.

Anual, peste 55.000 de români fac un AVC, denumit şi „infarct de creier”. Una din cinci persoane își pierde viața, iar una din trei rămâne cu diverse sechele, AVC-ul fiind prima cauză generatoare de diverse forme de handicap.