clădire de pe calea dumbrăvii, demolată cu forța: primăria trece la executare silită și penalizări zilnice

Primăria a început demersurile pentru executarea silită a proprietarilor clădirii de pe Calea Dumbrăvii pentru a demola parțial imobilului în urma câștigării în instanță anularea unei autorizații de construire. De asemenea, municipalitatea intenționează să îi penalizeze zilnic pe beneficiari până când vor aduce clădirea la parametrii legali.

Primarul municipiului Sibiu a câștigat un proces în care a cerut anularea unei autorizații de construire pe care instituția a emis-o anterior. Situația s-a tranșat în iunie 2025, la Tribunalul Sibiu, astfel că o clădire modernă de pe Calea Dumbrăvii, nr. 80, va trebui „tăiată” parțial, pentru că nu respectă distanța legală față de vecini.

„Prin Sentința Civilă nr. 557/2024, pronunțată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 1651/85/2020, instanța a admis acțiunea formulată de Primarul Municipiului Sibiu, anulând Autorizația de Construire nr. 905/27.11.2019 emisă pentru imobilul din Calea Dumbrăvii nr. 80 și dispunând desființarea parțială a lucrărilor de construcție care nu respectă indicatorii urbanistici aplicabili, și anume retragerea construcției față de limita posterioară de proprietate. Această hotărâre a rămas definitivă în urma respingerii recursului formulat la Curtea de Apel Cluj, de către beneficiarii autorizației de construire, judecarea cauzei fiind astfel strămutată ca urmare a cererii acestora”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu într-un răspuns pentru Ora de Sibiu.

Beneficiarii clădirii, executați să desființeze parțial construcția

Deoarece sentința a rămas definitivă la data de 27 iunie 2025 prin decizia Curții de Apel Cluj acolo unde s-a respins recursul, Primăria a început demersurile pentru a-i executa pe proprietarii clădirii de pe Calea Dumbrăvii pentru a desființa o parte din imobil. Potrivit municipalității, este nevoie mai întâi să se legalizeze hotărârile judecătorești, iar acestea să fie transmise către tribunal.

„Întrucât beneficiarii autorizației de construire anulate nu au pus în aplicare dispoziția instanței de a desființa parțial construcția, reprezentanții Primăriei Municipiului Sibiu au efectuat demersuri pentru legalizarea hotărârilor judecătorești, un pas necesar pentru a ne putea adresa ulterior executorului judecătoresc. Dat fiind faptul că judecarea recursului a fost strămutată la Curtea de Apel Cluj, legalizarea hotărârilor poate fi realizată numai după ce acestea se vor transmite către Tribunalul Sibiu, reprezentanții Primăriei Sibiu monitorizând constant stadiul acestui demers”, spun reprezentanții Primăriei Sibiu.

Penalizări pe zi

De asemenea, Primăria este hotărâtă să îi penalizeze pe beneficiarii clădirii de pe Calea Dumbrăvii dacă nu vor desființa parțial construcția conform sentinței civile pronunțate de Tribunalul Sibiu.

„După încuviințarea executării silite de către instanța de judecată, vom solicita acesteia și obligarea beneficiarilor autorizației de construire anulate la plata penalităților pe zi de întârziere, ca urmare a neîndeplinirii obligației de desființare parțială a construcției”, transmit reprezentanții Primăriei Sibiu.

De menționat este că, în toamna anului 2024, pe rolul Tribunalului Sibiu a ajuns un dosar disjuns din cel rămas acum definitiv. Beneficiarii clădirii de pe Calea Dumbrăvii au acționat primarul municipiului Sibiu în instanță, cerând să le fie plătite despăgubiri fiindcă vor fi nevoiți să desființeze o parte din clădire din cauza actului greșit. Un nou termen de judecată este programat pentru data de 4 februarie 2026.