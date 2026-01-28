cod galben de ceață și polei în județul sibiu: circulați cu atenție

Administrația Națională de Meteorologie a emis, marți dimineață, un Cod galben de ceață și polei valabil pentru 34 de județe din țară, printre care se află și județul Sibiu.

Fenomenul reduce vizibilitatea în trafic local sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, creând condiții periculoase pentru șoferi.

În județul Sibiu, dar și în alte zone vizate de avertizare, ceața favorizează formarea ghețușului sau a poleiului pe carosabil, în funcție de condițiile locale. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență sporită și să adapteze viteza la condițiile de drum.

Sunt afectate localități din județele: Iași, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Sibiu, Bacău, Botoșani, Suceava, Galați, Neamț, Vrancea, Vaslui, Constanța, Tulcea, Maramureș, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Brăila, Ialomița, Argeș, Buzău, Prahova, Călărași, Ilfov, Dâmbovița, Bihor, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj și Mehedinți.

Ceața determină vizibilitate redusă sub 200 de metri pe arii extinse, iar izolat aceasta scade sub 50 de metri. Avertizarea de cod galben este valabilă până la ora 9:00, interval în care există risc crescut de formare a ghețușului sau poleiului pe șosele.