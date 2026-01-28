colonelul care a format generații de ofițeri la sibiu spune „misiune îndeplinită”: constantin grigoraș, trecut în rezervă / foto

La finalul unei cariere construite cu rigoare, consecvență și responsabilitate, col. prof. univ. dr. Constantin Grigoraș lasă în urmă faptele, oamenii formați, caracterele șlefuite și exemplul personal.

Pentru el, parcursul profesional nu a fost o simplă succesiune de funcții, ci un angajament constant față de instituția militară și misiunea de a pregăti oameni.

Pornind ca ofițer de tancuri, apoi comandant și specialist în logistică, iar mai târziu cadru didactic și lider academic, col. Constantin Grigoraș a înțeles că adevărata putere se află în mintea și caracterul celor pe care i-a condus. În ultimii 20 de ani dedicați învățământului militar la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, el a contribuit decisiv la formarea multor generații de ofițeri, insuflând disciplină, claritate în gândire și asumarea responsabilității decizionale.

“Funcțiile de conducere îndeplinite, de la șef birou planificare, organizare și evidență învățământ, la șef centru de pregătire militară, iar ulterior prorector și locțiitor al comandantului pentru instrucție și relația cu studenții, au fost asumate cu discreție și eficiență, în spiritul valorilor militare autentice.

În relația cu cadeții și colegii, a fost un reper de echilibru și profesionalism, demonstrând că autoritatea nu se impune prin voce, ci se câștigă prin coerență, competență și corectitudine, că disciplina nu este constrângere, ci asumare și că onoarea nu este un cuvânt, ci o practică zilnică.” transmite Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu

Încheierea carierei sale nu marchează un sfârșit, ci confirmarea unei misiuni îndeplinite. Drumul său rămâne prezent în structurile pe care le-a sprijinit, în standardele stabilite și, mai ales, în oamenii pe care i-a format.

FOTO Alexandra Trefaș, Daniela Oana