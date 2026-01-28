conducere nouă la asociația pneumologia sibiu: ce priorități și-au stabilit

Asociația Pneumologia, ONG creat pentru a sprijini Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu și pentru a contribui la îmbunătățirea îngrijirii pacienților cu boli respiratorii, anunță structura noii echipe de conducere.

De luna aceasta, organizația va fi coordonată de doi medici pneumologi ai spitalului: dr. Darius Dăncilă, care preia funcția de președinte, și dr. Iulia Oaida, în calitate de vicepreședinte.

Noua conducere își propune ca obiectiv principal sprijinirea directă a pacienților și îmbunătățirea condițiilor din spital, prin atragerea de resurse financiare, susținerea dotărilor medicale, dezvoltarea unor proiecte dedicate confortului, siguranței și demnității pacienților, precum și sprijinirea activității personalului medical. Totodată, asociația va continua să susțină inițiative de educație și prevenție în domeniul bolilor respiratorii.

„Asociația Pneumologia trebuie să fie, înainte de toate, un sprijin real și concret pentru pacienții Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu. Vorbim despre condiții de spitalizare, dotări, siguranță și respect pentru pacienți. Ca medic, văd zilnic cât de mult contează nu doar tratamentul, ci și mediul în care acesta este oferit. Ne propunem să dezvoltăm proiecte concrete, cu impact pentru pacienți și pentru colegii noștri implicați zilnic în îngrijirea acestora”, a declarat dr. Darius Dăncilă, președintele Asociației Pneumologia.

Dr. Iulia Oaida, în calitate de vicepreședinte, evidențiază nevoia de continuitate și implicare pe termen lung:

„Activitatea Asociației pornește de la nevoile concrete ale pacienților și ale spitalului. Ne dorim să fim un partener activ al spitalului, capabil să răspundă punctual acolo unde există lipsuri sau oportunități de îmbunătățire. În același timp, considerăm important să dezvoltăm și proiecte de informare și prevenție, pentru ca pacienții să ajungă mai repede la medic și să beneficieze de diagnostic și tratament în stadii cât mai favorabile”, spune Dr. Iulia Oaida, vicepreședinte Asociația Pneumologia.

Conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu salută implicarea directă a medicilor pneumologi în dezvoltarea Asociației Pneumologia.

„Implicarea medicilor în conducerea Asociației Pneumologia reprezintă un avantaj major. Aceștia cunosc în detaliu realitatea din spital și nevoile pacienților, iar acest lucru se va reflecta cu siguranță în proiecte bine fundamentate, cu beneficii directe pentru actul medical și pentru condițiile oferite pacienților”, a declarat Cristian Roman, manager Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

„Îmbunătățirea condițiilor de îngrijire este un proces continuu, care necesită colaborare și sprijin din mai multe direcții. Asociația Pneumologia poate contribui semnificativ la completarea eforturilor spitalului, atât prin dotări și proiecte dedicate pacienților, cât și prin susținerea inițiativelor de educație medicală și prevenție”, adaugă Dr. Lavinia Danciu, Director Medical al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu.

Apel către comunitate

Asociația Pneumologia, înființată încă din anul 2011 pentru a susține activitatea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu, unitate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Sibiu, face un apel către cetățeni să se implice activ în sprijinirea pacienților spitalului, prin direcționarea a 3,5% din impozitul pe venit, completând formularul 230, fără niciun cost suplimentar.

Formularul 230 cu datele Asociației Pneumologia este disponibil pe site-ul spitalului, la următorul link: http://spital-tbc.ro/asociatia-pneumologia/

După completare, formularul trebuie transmis fie în format fizic (la adresa: Spitalul de Pneumoftiziologie, Aleea Filozofilor nr.3-5, Sibiu), fie scanat, la adresa de mail asociatiapneumo@spital-tbc.ro

De-a lungul anilor, Asociația Pneumologia a sprijinit spitalul cu aparatură și echipamente medicale, care au contribuit la oferirea de noi beneficii pentru bolnavii cu afecțiuni pulmonare.

Menționăm că în anul 2025 în ambulatoriul de specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu au fost consultați peste 19.000 de pacienți, adulți și copii. De asemenea, aproximativ 6000 de pacienți au fost internați în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie în spitalizare continuă și în regim spitalizare de zi. Cu privire la examinările paraclinice, numărul investigațiilor radiologice efectuate a depășit 18.000, iar numărul analizelor medicale a fost de aproximativ 153.000.

Cei care doresc să sprijine Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu o pot face prin donații către Asociația Pneumologia – Cont RO46BTRL03301205S54494XX, deschis la Banca Transilvania. De asemenea, prin completarea Formularului 230, orice salariat poate direcționa 3,5% din impozitul pe venitul anual. În plus, firmele interesate să ajute activitatea Asociației Pneumologia au la dispoziție pe site spital un Contract de sponsorizare – accesând link-ul http://spital-tbc.ro/reusim-impreuna/