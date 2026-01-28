cum rutina de dimineață îți poate influența metabolismul și sănătatea: explicația unui cardiolog

Un cardiolog atrage atenția că modul în care începe dimineața poate avea un impact major asupra analizelor de sânge și sănătății pe termen lung, fără a fi nevoie de diete extreme sau eforturi radicale.

Primele ore ale zilei transmit semnale biologice esențiale organismului, care influențează metabolismul, nivelul de stres și chiar longevitatea.

Potrivit Mediafax, deși rezultatele analizelor sunt adesea puse pe seama unor ani întregi de obiceiuri sănătoase sau nesănătoase, cardiologul Sanjay Bhojraj susține că ceea ce se întâmplă înainte de micul dejun poate avea un efect surprinzător de puternic. În timp, comportamentele simple din primele momente ale zilei pot remodela indicatori-cheie ai sănătății.

Dr. Bhojraj explică faptul că mulți pacienți subestimează influența rutinei matinale asupra metabolismului și răspunsului la stres. Dimineața, hormonii de stres ating niveluri ridicate, iar dezechilibrele glicemice pot apărea chiar înainte de prima masă. O gestionare greșită a acestui interval poate compromite o zi altfel sănătoasă.

După peste 20 de ani de experiență în cardiologie și medicină funcțională, specialistul a observat un tipar clar: organismul reacționează intens la semnalele biologice primite la începutul fiecărei zile. Echilibrul dintre stres, glicemie și metabolism trebuie stabilit încă din primele ore.

Acest echilibru este susținut prin reducerea stimulilor de stres imediat după trezire, în condițiile în care organismul produce natural cortizol dimineața, iar stresul suplimentar amplifică dezechilibrele. De asemenea, stabilizarea glicemiei înainte de micul dejun ajută la evitarea fluctuațiilor bruște ale zahărului din sânge și la un start mai coerent al zilei.

Respectarea ritmului biologic natural este un alt factor-cheie. Corpul răspunde mai bine la semnale previzibile, transmise zilnic la aceleași ore, iar consistența contează mai mult decât intensitatea efortului. Un început de zi predictibil poate influența nivelul de energie, inflamația, stocarea grăsimilor și capacitatea de recuperare.

În cadrul programelor sale, Dr. Bhojraj și echipa sa monitorizează constant analizele de sânge și evoluția indicatorilor de sănătate. Ei identifică frecvent aceleași probleme ascunse, precum răspunsuri dereglate la stres și o sincronizare metabolică deficitară, inclusiv la pacienți care urmează diete stricte și programe intense de exerciții fizice.

Prin corectarea semnalelor biologice transmise la începutul zilei, cu ajutorul unor obiceiuri matinale simple, pacienții au raportat îmbunătățiri constante. Printre acestea se numără creșterea nivelului de energie în câteva săptămâni, o recuperare mai bună și pierderea graduală de grăsime, fără schimbări agresive de stil de viață.

În concluzie, cardiologul subliniază că sănătatea pe termen lung nu presupune efort continuu sau optimizare extremă, ci transmiterea semnalelor corecte, la momentul potrivit. „Longevitatea nu înseamnă să faci mai mult, ci să trimiți semnalele biologice corecte, încă de dimineață”, afirmă Dr. Bhojraj.