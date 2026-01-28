cum se controlează eficiența tratamentelor ddd – monitorizare și verificări periodice cu atum

Un serviciu corect nu se termină după aplicare. Abia atunci începe controlul.

În domeniul DDD, aplicarea substanțelor este doar o parte din proces.

Eficiența reală se confirmă în zilele și săptămânile care urmează, prin monitorizare și verificări periodice.

De aceea, fiecare tratament efectuat de ATUM este urmat de un sistem complet de control, menit să garanteze rezultate stabile și sigure.

Ce înseamnă monitorizare DDD

Monitorizarea este procesul prin care specialiștii ATUM:

verifică starea capcanelor, plăcilor adezive și a stațiilor de intoxicare;

analizează gradul de activitate biologică (urme, consum, mișcare);

evaluează eficiența produselor utilizate;

identifică eventuale surse noi de infestare.

Rezultatele sunt consemnate digital, într-un raport de monitorizare, arhivat automat și transmis clientului.

Trasabilitate completă

Fiecare element din planul de control – capcană, substanță, lot, amplasament – este înregistrat.

Astfel, clientul are o imagine exactă a situației biologice din spațiul său, pe fiecare zonă de lucru.

Această trasabilitate este utilă nu doar pentru controale DSP sau DSVSA, ci și pentru audituri HACCP, IFS sau FSSC 22000.

„Controlul nu înseamnă să cauți greșeala, ci să confirmi că totul funcționează cum trebuie,” explică Robert Necsuliu, fondatorul ATUM.

De ce este importantă verificarea constantă

Fără monitorizare, chiar și un tratament corect poate fi pierdut în timp.

Rozătoarele pot reveni, insectele se pot muta în alte zone, iar condițiile de mediu se pot schimba.

Prin verificări periodice, ATUM anticipează aceste modificări și ajustează tratamentele înainte să apară o nouă problemă.

Cum se face controlul în practică

Echipa ATUM verifică toate punctele de monitorizare stabilite în plan; Notează rezultatele și observă trendul activității biologice; Actualizează planul de acțiune și recomandările preventive; Trimite clientului raportul complet, cu observații clare și propuneri de îmbunătățire.

Totul este digitalizat, arhivat și accesibil în orice moment.

Eficiența unui tratament nu se măsoară doar prin efectul imediat, ci prin stabilitatea în timp a rezultatelor.

Prin sistemul său de monitorizare și raportare, ATUM oferă clienților din județul Sibiu control complet și transparență totală.

Pentru că igiena adevărată nu este o acțiune punctuală.

Este un proces continuu, documentat și verificat.

