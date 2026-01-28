curtea spitalului județean sibiu, reabilitată: achiziții și de aparatură și dotări noi pentru pacienți

Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu anunță finalizarea lucrărilor de asfaltare și reparații ale căilor de acces din curtea interioară, menite să îmbunătățească condițiile de acces și siguranța pentru pacienți, aparținători, personal medical și autospecialele de intervenție.

Investițiile, care au inclus și achiziția de echipamente medicale, mobilier și birotică, au fost realizate integral prin sponsorizări de peste 280.000 lei, conform legislației în vigoare, fără a afecta bugetul destinat activităților medicale ale spitalului.

Lucrările au vizat, în principal, următoarele:

Căi de acces auto – lucrări de frezare a asfaltului existent și așternere mixtură asfaltică nouă

Parcarea de la UPU – reparații și refacerea stratului de asfalt

Zona parcărilor secțiilor ORL și Oftalmologie, precum și calea de acces dintre acestea – lucrări de asfaltare au fost executate de S.C. Terra Building S.R.L



Totodată în trimestrul IV al anului 2025 a fost achiziționată aparatură, instrumentar chirurgical, mobilier și birotică. Finanțarea a fost asigurată integral prin sponsorizări în valoare de peste 280.000 lei acordate de Wenglor SRL, Sigemo SRL, Moara Cibin SA, prin intermediul “Asociației Împreună pentru Sănătate”.



“Aceste lucrări aduc un confort sporit pacienților și aparținătorilor acestora, dar și angajaților spitalului. Sunt asigurate astfel condiții mai bune transportul pacienților, a hranei și a materialelor sanitare între clădirile spitalului, iar pentru aparținători și personalul spitalului condiții mai bune de parcare. Totodată prin achiziția aparaturii medicale se asigură condițiile de creștere a calității actului medical și a îngrijirii pacienților. Mulțumim sponsorilor și Asociației Împreună pentru Sănătate pentru implicarea lor”, a declarat Fotache Robert, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

„Ne dorim ca prin astfel de gesturi concrete să fim aproape de comunitate și să contribuim la asigurarea unor condiții ambientale corecte, la sporirea confortului pacienților, aparținătorilor și personalului Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”, a declarat Cornel Benchea, președintele Asociației Împreună pentru Sănătate.



Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu își exprimă deschiderea pentru parteneriate responsabile și legale, care sprijină dezvoltarea infrastructurii medicale în beneficiul pacienților și al comunității.