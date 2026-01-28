decizie dură la sibiu: șoferul depistat de două ori băut, arestat preventiv

Un șofer sibian în vârstă de 59 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost depistat de două ori în trafic, la interval de doar câteva ore, conducând sub influența alcoolului.

Prima oprire în trafic a avut loc în 25 ianuarie, în jurul orei 18:00, pe strada Podului din municipiul Sibiu. Sibianul de 59 de ani a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.

La doar câteva ore distanță, în jurul orei 20:40, același bărbat a fost din nou depistat în trafic, de această dată la intersecția străzilor Ana Ipătescu și Egalității. Polițiștii au precizat că șoferul nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat pe strada Abrud, fiind necesară urmărirea acestuia în trafic.

Testarea alcoolscopică efectuată cu această ocazie a indicat o valoare de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma celor constatate, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore, iar mai apoi, judecătorul de drepturi și libertăți a luat măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

